Netflix «спас» от простоя более 200 проектов. Что ждет сервис дальше?

Онлайн-кинотеатр Netflix представил отчет за первый квартал 2020 года. Позитивные новости в нем перемешались с негативными. Подписчиков стало больше, многие проекты спасены, но впереди стагнация и проблемы с локализацией.

У сервиса за три месяца стало на 15,8 миллиона подписчиков больше, сообщило издание The Verge со ссылкой на документы Netflix. Показатель вдвое превышает прогнозы и на 22% выше данных за аналогичный период 2019 года. По всему миру на онлайн-кинотеатр теперь подписаны 182,9 миллиона человек.

Несмотря на взрывной рост, сервис не исключил стагнацию в будущем. Люди, скорее всего, отменят подписку после снятия карантина во многих странах. Из-за COVID-19 темп естественного роста сервиса будет надолго сбит.

Во время кризиса сервис в основном работает на стабильность, но все равно теряет деньги. В том числе на международных рынках с более слабыми, чем доллар, валютами.

Удаленно Netflix закончил более 200 сериалов и фильмов. В 2020 году контент будет выходить стабильно, как и частично в 2021-м. Но потом свою роль сыграют замороженные на время пандемии проекты, и поток временно сократится. Незавершенные фильмы и сериалы отложат, пока речь идет примерно о квартальной задержке выхода.

Некоторые сериалы и фильмы столкнутся со сложностями в плане локализации. Их ждут проблемы как с озвучкой, так и с субтитрами. Зависит все от страны.

На руку Netflix сыграла и его стратегия выпускать сразу целые сезоны, а не отдельные эпизоды. Теперь не придется откладывать их выпуск — большинство проектов успели отснять.

Долю на рынке сервис потерять не боится, ссылаясь на одинаковые трудности у конкурентов из-за пандемии.