Netflix снял сериал по вселенной League of Legends

Сервис Netflix выложил тизер мультипликационного сериала Arcane по вселенной League of Legends. Об этом сообщило ИА Nation News.

Сюжет сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере и подземном мире Зауне. Сериал расскажет историю становления двух известных чемпионов Лиги и о силе, которая сделает их противниками.

«Честно сказать, выглядит в десять раз лучше, чем сами понимаете что. Впрочем, не удивлен», — рассказал аналитик Ярослав Кузнецов в Twitter.

Премьера сериала ожидается в 2021 году. Количество серий в первом сезоне авторы пока не раскрывают.

Известный по роли в фильме «Ла-Ла-Лэнд» американский актер Финн Уиттрок получил главную роль в новом сериале стримингового сервиса HBO Max по комиксам DC о «Зеленом фонаре».

Создатели уже заявили, что из сериал охватит несколько десятилетий, начиная с 1941 года до наших дней в которых покажут, как известных, так и новых персонажей новой Вселенной.

Известно, что на экране появится самый первый Зеленый фонарь Алан Скотт. Про него известно только то, что он перешел на службу в ФБР.