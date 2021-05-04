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    04 мая 2021, 16:37

    Netflix снял сериал по вселенной League of Legends

    Дарья Морозова

    Сервис Netflix выложил тизер мультипликационного сериала Arcane по вселенной League of Legends. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Netflix снял сериал по вселенной League of Legends

    Сюжет сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере и подземном мире Зауне. Сериал расскажет историю становления двух известных чемпионов Лиги и о силе, которая сделает их противниками.

    «Честно сказать, выглядит в десять раз лучше, чем сами понимаете что. Впрочем, не удивлен», — рассказал аналитик Ярослав Кузнецов в Twitter.

    Премьера сериала ожидается в 2021 году. Количество серий в первом сезоне авторы пока не раскрывают.

    Известный по роли в фильме «Ла-Ла-Лэнд» американский актер Финн Уиттрок получил главную роль в новом сериале стримингового сервиса HBO Max по комиксам DC о «Зеленом фонаре».

    Создатели уже заявили, что из сериал охватит несколько десятилетий, начиная с 1941 года до наших дней в которых покажут, как известных, так и новых персонажей новой Вселенной.

    Известно, что на экране появится самый первый Зеленый фонарь Алан Скотт. Про него известно только то, что он перешел на службу в ФБР.