Netflix рассказал, когда боевик «Красное уведомление» появится на экранах

Комедийный боевик «Красное уведомление» появится на экранах 12 ноября 2021 года. Представители стриминговой платформы Netflix поделились этой информацией на своей странице в Twitter. Об этом сообщило ИА Nation News.

Роли в новой картине исполнили актеры Райан Рейнольдс, Галь Гадот и Дуэйн Джонсон. Название картины «Красное уведомление» отсылает к специальному приказу Интерпола. Red notice — особый международный запрос на арест особо опасных преступников.

В качестве сценариста и режиссера в съемках фильма принял участие Роусон Маршалл Тербер. Он приобрел популярность благодаря работам «Мы — Миллеры» и «Небоскреб».

Сюжет картины расскажет об агенте Интерпола. В качестве задания его обязали найти самую известную похитительницу произведений искусства. Преступница вместе с напарником решила украсть дорогой и крайне охраняемый артефакт — яйцо Клеопатры.

Ранее американский режиссер Зак Снайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте кадры со съемок сериала «Армия воров». Сериал будет доступен на платформе Netflix.