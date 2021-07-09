facebook_pixel
    09 июля 2021, 13:10

    Netflix рассказал, когда боевик «Красное уведомление» появится на экранах

    Арина Бобкова

    Комедийный боевик «Красное уведомление» появится на экранах 12 ноября 2021 года. Представители стриминговой платформы Netflix поделились этой информацией на своей странице в Twitter. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Роли в новой картине исполнили актеры Райан Рейнольдс, Галь Гадот и Дуэйн Джонсон. Название картины «Красное уведомление» отсылает к специальному приказу Интерпола. Red notice — особый международный запрос на арест особо опасных преступников.

    В качестве сценариста и режиссера в съемках фильма принял участие Роусон Маршалл Тербер. Он приобрел популярность благодаря работам «Мы — Миллеры» и «Небоскреб».

    Сюжет картины расскажет об агенте Интерпола. В качестве задания его обязали найти самую известную похитительницу произведений искусства. Преступница вместе с напарником решила украсть дорогой и крайне охраняемый артефакт — яйцо Клеопатры.

    Ранее американский режиссер Зак Снайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте кадры со съемок сериала «Армия воров». Сериал будет доступен на платформе Netflix.