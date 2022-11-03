Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон | 360°

Культура 03 ноября 2022, 05:42 Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон YouTube

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Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix подтвердил продление сериала «Песочный человек» на второй сезон. В Twitter сервиса появился короткий тизер с подписью: «Сон продолжается».

Первый сезон экранизации комикса Нила Геймана вышел на Netflix в августе. В первую неделю показа пользователи стримингового сервиса смотрели сериал более 69 миллионов часов, во вторую — более 127 миллионов часов, пишет портал DTF.

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Гейман заявлял, что для продления шоу должно стать по-настоящему успешным, и этот факт учтут производители сериала.

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Стриминговая площадка Netflix перестала работать в России в конце мая. До 27 мая доступ к сервису на территории России сохранялся при использовании VPN для регистрации аккаунта или при оплате услуг, а также для просмотра контента, после этой даты сервис перестал открываться у пользователей из РФ.