Netflix пообещал выпускать новый фильм с известными актерами каждую неделю

«Netflix будет представлять вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд», — говорится в сообщении.

В этом году выйдут фильмы с участием самых известных актеров: «Армия мертвецов» Зака Снайдера, «Рука божья» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея, «В синяках» Холли Берри и другие. Среди актеров, исполнивших роли в анонсированных кинокартинах, числятся Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и другие.

В начале января стало известно, что в Южной Корее появятся сразу две студии Netflix, пишет РИА ФАН. Производственные предприятия появятся недалеко от Сеула. По данным СМИ, за последние пять лет организация потратила почти 700 миллионов долларов на корейский контент.