facebook_pixel
    05 ноября 2021, 03:57

    Netflix покажет три фильма режиссера, снявшего «Игру в кальмара»

    Netflix выпустит еще три фильма режиссера «Игры в кальмара»

    Анастасия Кукова

    Прежде чем снять неимоверно популярный и социально значимый сериал «Игра в кальмара», южнокорейский режиссер Хван Дон Хек работал надо многими фильмами. Три из них получили высокую оценку критиков. Их покажет стриминговый сервис Netflix.

    Netflix покажет три фильма режиссера, снявшего «Игру в кальмара»

    Как сообщило издание Тhe Verge, это будут «Суровое испытание» (Silenced), «Мисс бабушка» (Miss Granny) и «Крепость Намхансансон» (The Fortress).

    Фильм «Суровое испытание» снят по реальным событиям. Педагог приходит работать в школу для людей с нарушением слуха. Выясняется, что другие преподаватели издеваются над учащимися. Новый учитель прилагает массу усилий для того, чтобы общество узнало правду.

    Фильм «Мисс бабушка» — это комедия. Сюжет построен на том, что корейская пенсионерка очень не хочет жить в доме престарелых. 74-летняя женщина приходит в странную фотостудию. Сделав снимок, она выходит на улицу 20-летней женщиной.

    «Крепость Намхансансон» рассказывает об исторических событиях XVII века. Во время второго маньчжурского вторжения в Южную Корею король Индзе и его двор вынуждены отступить в удаленную крепость.

    Ранее режиссер Хван Дон Хек сообщил, что Netflix не доплачивает ему никаких бонусов за глобальный успех сериала «Игра в кальмара».