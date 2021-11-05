Netflix покажет три фильма режиссера, снявшего «Игру в кальмара»

Прежде чем снять неимоверно популярный и социально значимый сериал «Игра в кальмара», южнокорейский режиссер Хван Дон Хек работал надо многими фильмами. Три из них получили высокую оценку критиков. Их покажет стриминговый сервис Netflix.

Как сообщило издание Тhe Verge, это будут «Суровое испытание» (Silenced), «Мисс бабушка» (Miss Granny) и «Крепость Намхансансон» (The Fortress).

Фильм «Суровое испытание» снят по реальным событиям. Педагог приходит работать в школу для людей с нарушением слуха. Выясняется, что другие преподаватели издеваются над учащимися. Новый учитель прилагает массу усилий для того, чтобы общество узнало правду.

Фильм «Мисс бабушка» — это комедия. Сюжет построен на том, что корейская пенсионерка очень не хочет жить в доме престарелых. 74-летняя женщина приходит в странную фотостудию. Сделав снимок, она выходит на улицу 20-летней женщиной.

«Крепость Намхансансон» рассказывает об исторических событиях XVII века. Во время второго маньчжурского вторжения в Южную Корею король Индзе и его двор вынуждены отступить в удаленную крепость.

Ранее режиссер Хван Дон Хек сообщил, что Netflix не доплачивает ему никаких бонусов за глобальный успех сериала «Игра в кальмара».