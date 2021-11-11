Netflix показал трейлер сериала «Эльфы»

Netflix показал трейлер рождественского хоррор-сериала «Эльфы». Об этом сообщило издание INC-news.

Проект состоит из шести серий. По сюжету главные герои прибывают на далекий остров, чтобы отметить там Рождество. Там они обнаруживают древнее зло, которое мешает жить обитателям острова.

Главные роли исполнили актеры Анн Элеонора Йоргенсен, Соня Стин, Расмус Хаммерих, Вивелиль Сегор Хольм и другие. Режиссером стал Рони Эзрой.

Премьера сериала состоится 28 ноября.

Ранее второй трейлер триллера «Морбиус» с Джаредом Лето появился на YouTube. Главный герой фильма Майкл Морбиус — ученый, который страдает от неизвестного заболевания и всю жизнь ищет лекарство. Его жизнь находится под угрозой, и он отправляется на остров, где обитают летучие мыши, ДНК которых может дать шанс на выздоровление.

В результате эксперимент заканчивается тем, что болезнь мутирует. В теле Морбиуса оказываются заперты две сущности — человеческая и сверхъестественная. У ученого появляются сверхспособности, но при этом ему необходима кровь.