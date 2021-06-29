Netflix показал трейлер хоррора «Улица страха»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер первой части фильма ужасов «Улица страха. Часть 1: 1994», снятого по серии книг американского писателя Роберта Лоуренса Стайна. Об этом написало ИА Nation News.

Действие фильма происходит в небольшом городке Шейдисайд. Жители начинают замечать странные и пугающие аномальные события. В ситуации решает разобраться группа подростков. Герои узнают, что события, происходящие в их городе, связаны с наложенным на него древним проклятием.

Режиссером фильма стала Ли Джаньяк, уже имеющая опыт в постановке хорроров: она сняла фильм ужасов «Медовый месяц», а также сериалы «Крик» и «Паника». Главную роль исполнила актриса Майя Хоук, дочь Умы Турман, которая, пойдя по стопам матери, уже успела сняться в сериале «Очень странные дела».

Первая часть хоррора выйдет на Netflix 2 июля. Две другие части трилогии, действие которых будет происходить в 1978 и 1666 годах, зрители увидят 9 и 16 июля.