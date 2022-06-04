Netflix планировал экранизировать книгу Сергея Лукьяненко

Писатель Сергей Лукьяненко сообщил, что американский стриминговый сервис Netflix планировал экранизировать книгу «Семь дней до Мегиддо». Об этом творец рассказал на фестивале «Красная площадь». Его слова процитировал ТАСС.

Лукьяненко сказал, что книгу у него купили еще до окончания работы над ней. По его словам, подобные ситуации — «очень удивительны».

«Я думаю, можно даже раскрыть маленький секрет: она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка», — поделился Лукьяненко.

Он сказал, что надеется на экранизацию книги даже без участия Netflix. Также Лукьяненко отметил, что он сам не будет заниматься сценарием.

Журналисты ТАСС отметили, что «Красная площадь» является ежегодным фестивалем. Его проводят в центре Москвы. Различные зоны фестиваля занимают пространство от Исторического музея до храма Василия Блаженного. Организацией занимаются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российский книжный союз.