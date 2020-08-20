Netflix озвучил актерский состав в новой работе Гильермо дель Торо

Netflix назвал имена актеров, которые будут работать над озвучанием нового анимационного «стоп-моушн» мюзикла «Пиноккио», который снимают Гильермо дель Торо и Марк Густафсон. Релиз картины состоится в 2021 году в онлайн-кинотеатре.

Стриминговый сервис сообщил, что играть Пиноккио будет дебютант Гергори Манн, Сверчка — Юэн Макгрегор, столяра Джелето — Дэвид Брэдли. Над фильмом будут работать также Тильда Суинтон, Кристофер Вальц и другие. Каких персонажей они будут играть — неизвестно. Музыку и песни к анимационной ленте напишет композитор Александр Деспла, работавший над фильмом «Форма воды».

Сюжет классической сказки Карло Коллоди будет адаптирован для Италии времен 1930-х годов, во времена режима Бенито Муссолини. Это история любви, непослушания и попыток соответствовать требованиям отца.

Как сообщил портал Deadline, съемки начались прошлой осенью и не прекращались в период пандемии.

«После многих лет работы над проектом своей мечты я нашел своего идеального партнера в Netflix. Мы потратили много времени на то, чтобы собрать замечательный актерский состав и съемочную группу, и постоянно чувствовали поддержку Netflix, позволившую нам действовать спокойно и осторожно, работая над каждой секундой фильма. Мы все страстно обожаем анимацию и считаем, что нашли идеальный способ пересказать классическую сказку на новый лад», — заявил режиссер.