Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»
Netflix, стриминговый сервис, показал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь». Он появится на платформе 18 сентября. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
По сюжету шесть подростков попадают в тот самый парк из фильма «Мир Юрского периода». Они оказываются рядом с динозаврами и вынуждены выживать самостоятельно.
Шоураннеры проекта — Скотт Кример («Пингвины из Мадагаскара») и Лейн Луэрас («Приключения Кота в сапогах»).