Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»

По сюжету шесть подростков попадают в тот самый парк из фильма «Мир Юрского периода». Они оказываются рядом с динозаврами и вынуждены выживать самостоятельно.

Шоураннеры проекта — Скотт Кример («Пингвины из Мадагаскара») и Лейн Луэрас («Приключения Кота в сапогах»).