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    01 сентября 2020, 18:41

    Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»

    Анастасия Кременчугская

    Netflix, стриминговый сервис, показал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь». Он появится на платформе 18 сентября. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    По сюжету шесть подростков попадают в тот самый парк из фильма «Мир Юрского периода». Они оказываются рядом с динозаврами и вынуждены выживать самостоятельно.

    Шоураннеры проекта — Скотт Кример («Пингвины из Мадагаскара») и Лейн Луэрас («Приключения Кота в сапогах»).

    Новости SMI.FM