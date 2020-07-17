Netflix опубликовал топ-10 самых популярных фильмов

На основе данных о количестве просмотров (за четыре недели после выхода картины) стриминговый сервис Netflix составил список из десяти своих самых популярных фильмов. Один просмотр означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.

В десятку попали фильмы, снятые за последние три года, причем, большинство — за последний год. Топ-10 опубликовало агентство Bloombreg.

Первое место заняла картина «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом, набравшая 99 миллионов просмотров.

Второе место — «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Картина набрала 89 миллионов просмотров.

Тройку лидеров завершило «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом. Его посмотрели 85 миллионов зрителей.

В десятку самых популярных также вошли: «Призрачная шестерка» (83 млн), «Загадочное убийство» (73 млн), «Ирландец» (64 млн), «Тройная граница» (63 млн), «Не та девушка» (59 млн), «Платформа» (56 млн) и «Идеальное свидание» (48 млн).

За последний год Netflix привлек новую аудиторию в 43,6 миллионов зрителей. В США кинобизнес переживает упадок. Средний американец посещает кинотеатр не больше четырех раз в год.

За год Netflix выпустил больше оригинальных фильмов, чем любая крупная голливудская студия. Этот факт обеспечил ему особый успех во время глобальной пандемии, которая вынудила закрыться большую часть кинотеатров в мире.