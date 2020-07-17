Netflix опубликовал топ-10 самых популярных фильмов
В десятку попали фильмы, снятые за последние три года, причем, большинство — за последний год. Топ-10 опубликовало агентство Bloombreg.
Первое место заняла картина «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом, набравшая 99 миллионов просмотров.
Второе место — «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Картина набрала 89 миллионов просмотров.
Тройку лидеров завершило «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом. Его посмотрели 85 миллионов зрителей.
В десятку самых популярных также вошли: «Призрачная шестерка» (83 млн), «Загадочное убийство» (73 млн), «Ирландец» (64 млн), «Тройная граница» (63 млн), «Не та девушка» (59 млн), «Платформа» (56 млн) и «Идеальное свидание» (48 млн).
За последний год Netflix привлек новую аудиторию в 43,6 миллионов зрителей. В США кинобизнес переживает упадок. Средний американец посещает кинотеатр не больше четырех раз в год.
За год Netflix выпустил больше оригинальных фильмов, чем любая крупная голливудская студия. Этот факт обеспечил ему особый успех во время глобальной пандемии, которая вынудила закрыться большую часть кинотеатров в мире.