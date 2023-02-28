Культура 28 февраля 2023, 13:19 Netflix опубликовал тизер нового сериала с Арнольдом Шварценеггером

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Новый сериал с Арнольдом Шварценеггером выйдет на стриминговой платформе Netflix уже 25 мая. Об этом сообщило РИА ФАН.

Многосерийная лента под название FUBAR станет своего рода дебютом для актера, который ранее снимался только в полнометражных фильмах.

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Экс-губернатор Калифорнии снялся в роли агента ЦРУ. Его коллегой по фильму стала Моника Барбаро, которая сыграла его дочь. Как следует из опубликованного тизера, оба работали на разведку США, что внезапно стало известным.

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Режиссером сериала стал Ник Сантора. Планируется, что выйдет восемь эпизодов.