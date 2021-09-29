Netflix определился с самыми популярными фильмами и сериалами

Первый сезон «Бриджертонов» возглавил рейтинг Netflix среди самых популярных фильмов и сериалов платформы. За месяц после выхода его посмотрели порядка 82 миллионов зарегистрированных пользователей.

Статистику раскрыл на технологической конференции в Калифорнии один из руководителей потокового сервиса Тед Сарандос, сообщил The Verge.

«Люмпену» и «Ведьмаку» достались второе и третье места, которые шоу поделили. Каждый из сериалов посмотрели 76 миллионов пользователей Netflix.

Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», просмотренный 99 миллионами зрителей, стал самым популярным фильмом. В тройке лидеров оказались ленты «Птичий короб» и «Правосудие Спенсера».

Фильмы и сериалы российского производства не вошли в десятку ни в одном из рейтингов.

Несколькими днями ранее Netflix анонсировал главные премьеры платформы. Презентация «Тудум» длилась три часа.