Netflix объявил кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара»

Корейский антиутопический сериал «Игра в кальмара» превратится в реалити-шоу, организатором выступает стриминговый сервис Netflix. В игре будет 456 участников, об этом сообщил Deadline.

Призовой фонд шоу составит 4,56 миллиона долларов. Серию игр назвали «Squid Game: The Challenge». Англоговорящие игроки со всего мира будут соревноваться в испытаниях по правилам, указанным в сериале. Также игроков ждут оригинальные игры, отличные от киноверсии. Стриминговый сервис Netflix уже объявил кастинг игроков.

Ранее Netflix показал тизер второго сезона южнокорейского сериала. В продолжении зрители вновь увидят главного героя первого сезона Сон Ки Хун, снова появятся ведущий игры Хван Ин Хо и вербовщик.

Представители стриминговой площадки Netflix 30 мая подтвердили, что сервис отключен на территории России. Прекращение работы они назвали «последним шагом в процессе ухода с российского рынка». Первое отключение было зафиксировано 7 марта.