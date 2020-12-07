Netflix не будет напоминать о вымысле в сериале «Корона»
Стриминговый сервис Netflix ответил британскому министру цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливеру Доудену, который отметил необходимость сопровождать эпизоды «Короны» пояснением, что сериал частично не соответствует реальности. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Мы всегда представляли „Корону“ в качестве драмы и уверены в том, что наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах основанный на реальных событиях», — подчеркнуло руководства сервиса.
Уточняется, что сериал появился четыре года назад. Критики высоко оценили игру актеров, работу режиссеров, сценаристов и операторов, а также точное историческое отображение. «Корона» получила восемь премий «Эмми».