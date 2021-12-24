Netflix назвал мопса Мончи «лучшим мальчиком 2021 года»

Мопс Мончи из мультфильма «Митчеллы против машин» получил титул «Лучшего мальчика 2021 года» по версии Netflix. Картинку с фотографией домашнего питомца своеобразной семейки сервис опубликовал на своей странице в Twitter.

Мультфильм «Митчеллы против машин» вышел на платформе еще в конце апреля, но сильно полюбился зрителям. Сюжет рассказывает о семье, которая едет через всю страну, чтобы отдать дочь-подростка в школу.

Но по дороге вся техника оживает и устраивает апокалипсис, предотвратить который может только семья Митчеллов.

Любимец семьи мопс Мончи сильный, забывчивый и неуклюжий. Но благодаря своей необычной форме он пугает поднявших восстание роботов, так как они не могут определить, кто перед ними — собака, свинья или буханка хлеба.

В комментариях к посту Netflix несколько пользователей Twitter тоже перечислили эти три версии, отвечая на вопрос, кто лучший мальчик.

Успех проекта можно объяснить тем, что его производством занимались создатели «Человека-паука: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер. Они использовали технику ручной дорисовки моделей 3D, чем придали им дополнительное очарование. За постановку отвечали авторы «Гравити Фолз».

Мультфильм уже номинировали на восемь премий «Энни» за лучшие анимационные работы. Конкурентами «Митчеллов» станут полнометражные мультфильмы «Лука», «Зверопой 2», «Райя и последний дракон» и «Энканто».