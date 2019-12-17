Netflix навлек на себя гнев фильмом про Иисуса-гея

В обращении зрителей говорится, что создатели ленты оскорбили чувства всех христиан. В связи с этим команда фильма должна публично опровергнуть информацию о том, что Иисус являлся представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Петицию уже подписали более 1,8 миллиона человек.

На портале Snopes, который занимается фактчекингом интернет-статей, рассказан сюжет «Первого искушения Христа». В ленте Иисуса действительно изобразили геем. Так, в одном из эпизодов он отправился на вечеринку в честь своего 30-летия, где вынужден был объясниться перед собравшимися. Их интересовало, почему он оказался в пустыне со своим спутником Орландо. В картине также появилась и Дева Мария, которую показали как любительницу марихуаны.

Ранее картину библейского рая, на которой изображены однополые пары, убрали из шведской церкви Святого Павла. Работа провисела в храме десять дней.