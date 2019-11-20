Netflix нацелился на съемки спин-оффа «Викингов»

По данным информагентства, в спин-оффе будут показаны события, которые произойдут спустя 100 лет после окончания оригинальной истории. В основу сюжета ляжет жизненный путь таких известных викингов, как Харальд Хардероде, Лейф Эрикссон и король Вильгельм Завоеватель, который вел свое происхождение от скандинавов.

«Я знаю, что миллионы фанатов по всему миру будут в восторге от нового шоу MGM и Netflix», — выразил уверенность сценарист проекта Майкл Херст.