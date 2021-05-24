Netflix намерена выпустить приквелы «Армии мертвецов»

Стриминговая платформа Netfliх заинтересована в развитии истории, которую показал Зак Снайдер в своем фильме «Армия мертвецов». Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, планируется выпустить две картины. Одна будет называться «Армия воров» и ее снимет Маттиас Швайгхефер. Действие будет разворачиваться до событий, произошедших в оригинальной ленте. Второй проект — аниме «Армия мертвецов: Потерянный Вегас» также будет посвящен предыстории. Актеры Элла Пернелл, Дэйв Батиста, Тиг Нотаро и Джо Манганьелло будут озвучивать главных героев.