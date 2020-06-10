Netflix намерена возобновить съемки продолжения «Ведьмака» в августе

По данным издания, съемки пришлось прервать в начале марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией непонятно, где именно съемочная команда продолжит свою работу. Предполагалось, что зрители смогут увидеть новые эпизоды фэнтези-сериала в декабре следующего года. Однако из-за вынужденного простоя дата премьеры может сдвинуться.