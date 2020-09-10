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    10 сентября 2020, 17:50

    Netflix: Меган Маркл не вернется к актерской карьере

    Алена Макаренко

    Меган Маркл не планирует возобновлять актерскую карьеру. Данную новость подтвердил генеральный директор Netflix Рид Хастингс. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на ET Canada.

    Накануне герцог и герцогиня Сассекские заключили многолетний контракт с онлайн-кинотеатром на производство контента. Тем не менее новые партнеры «будут выступать главным образом в качестве продюсеров».

    По мнению Хастингса, Маркл и принц Гарри хорошо знают, о чем стоит рассказывать. Именно поэтому Netflix будет сотрудничать с ним именно в этом качестве.

    Ранее герцог и герцогиня Сассекские основали свою продюсерскую компанию, которая займется производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ для Netflix. Соглашение со стриминговым сервисом они заключили сроком на несколько лет. Принц Гарри и Маркл будут также появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.

    После этого появились слухи, что Маркл может снова вернуться к актерской профессии, чтобы выплатить ипотеку за дом в Санта-Барбаре. За первый фильм она могла получить 50 миллионов долларов. Всего пара должна отдать за жилье 9,5 миллиона долларов.

    Новости SMI.FM