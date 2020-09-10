Netflix: Меган Маркл не вернется к актерской карьере

Накануне герцог и герцогиня Сассекские заключили многолетний контракт с онлайн-кинотеатром на производство контента. Тем не менее новые партнеры «будут выступать главным образом в качестве продюсеров».

По мнению Хастингса, Маркл и принц Гарри хорошо знают, о чем стоит рассказывать. Именно поэтому Netflix будет сотрудничать с ним именно в этом качестве.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские основали свою продюсерскую компанию, которая займется производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ для Netflix. Соглашение со стриминговым сервисом они заключили сроком на несколько лет. Принц Гарри и Маркл будут также появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.

После этого появились слухи, что Маркл может снова вернуться к актерской профессии, чтобы выплатить ипотеку за дом в Санта-Барбаре. За первый фильм она могла получить 50 миллионов долларов. Всего пара должна отдать за жилье 9,5 миллиона долларов.