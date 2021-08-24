Netflix купил российский сериал о путешествиях во времени. Сценарист рассказал подробности сделки

Стриминговый сервис Netflix купил права на сериал, который создал российский сценарист Александр Поляков. Он посвящен работе тайной российской организации, которая спасает мир от глобальных катастроф, используя необычный способ перемещения во времени. Подробностями с «360» поделился автор сценария.

Права на сценарий сериала выкупил европейский офис Netflix, который отвечает за территорию России и стран бывшего СССР. Планируется, что в сериале будет 12 серий. При этом стриминговый сервис купил права не только на все написанные эпизоды, но и на всю вселенную сериала. Это значит, что новые сезоны или другие проекты в рамках этой истории будут выходить только на Netflix.

«Сериал будет о тайной организации в России, которая занимается спасением всего мира от катастроф, используя оригинальный способ перемещения во времени, не покидая пространства России. Жанрово это смесь Stranger Things и Fringe», — рассказал Александр Поляков.

Он уточнил, что главная роль написана под конкретного актера — Олега Прудиуса. Он снимался в картинах «Джон Уик — 2», «25-й час», «Прослушка» и других. При этом роль второго плана должен исполнить Джеки Ву, известный по фильмам «Мумия: Гробница императора Драконов», «Магия победы», «Война волков» и другим. Постановщиком трюков и боевой хореографии станет Джей Джей Перри, который был каскадером в десятках популярных фильмов и сериалов. В их числе «Зачарованные», «Царь скорпионов», «Бэтмен и Робин» и «Крутой Уокер».

«Сериал запланирован к производству летом следующего года. Рабочее название было „Маклай“, но пока его не утвердили. Режиссера пока не определяли, но точно будет американец. Производство совместное: часть продакшена в России, часть — в США», — уточнил Поляков.

Он не стал разглашать сумму, которую стриминговый сервис заплатил за сценарий или выделил на продакшен. Однако сценарист рассказал про атмосферу будущего сериала.

Я делал проект глобальным. Это, скорее, такая ярмарка русского тщеславия для остального мира. Типа, такие не потому, что нелюди, а потому, что спасаем весь мир Александр Поляков.

Почему Netflix

Поляков рассказал «360», что продажей его сценариев занимается американский агент. Он предлагал его и другим стриминговым сервисам, однако Netflix заинтересовался больше всех.

«Все продажи ведет мой агент в США. Я вступаю в переговоры на финальной стадии. Он рассылает тритменты и сценарии пилотов, встречается с продюсерами и ездит на питчинги. Продавать на самом деле несложно, если у тебя есть крепкий материал и хороший агент», — отметил он.

Российский сценарист уточнил, что многие его коллеги идут по другому пути — «пишут эпизоды или диалоги и пробуют пробиваться сами, через репутацию». Он подчеркнул, что ему просто повезло иметь такого хорошего друга и агента со связями.

«Российские платформы покупали у меня сценарии, но до реализации не доходили, так как не хватало бюджетов. Может быть, когда они начнут тратить на продакшен больше, чем сейчас, будет смысл пробовать снова», — сказал Поляков.

Популярность российских картин на Netflix

В последнее время Netflix проявляет повышенное внимание к российским кино и сериалам.

«Netflix сейчас очень нужны проекты для локальных славяноязычных рынков, так как эти рынки для компании стали стратегически важны для роста базы подписчиков. Отсюда и интерес к хорошим проектам в России», — отметил он.

При этом российские картины, права на которые купил Netflix, становятся популярными — например, «Эпидемия» или «Майор Гром: Чумной Доктор». Александр Поляков уверен, что это связано с одной простой причиной, которая не зависит от качества контента.

«Успех контента из России, равно как и из других рынков, связан лишь с тем, что Netflix испытывает дефицит контента в этом году. Только этой осенью они смогут вернуться на еженедельные релизы новинок. Для этого им пришлось пожертвовать другими месяцами года, в которые у подписчиков был голод, — они готовы были потреблять даже „Майора Грома“», — заключил он.