Netflix купил права на новый фильм с Кристианом Бэйлом за 55 млн долларов

Платформа Netflix приобрела права на новый фильм с Кристианом Бэйлом в главной роли. Уточняется, что это стоило 55 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, фильм Скотта Купера снят по роману «Бледно-голубой глаз» Луиса Байарда. Эту сделку назвали крупнейшей в истории киноиндустрии. До этого у сервиса было еще два крупных приобретения: «Операция Фарш» и «Ледяная дорога».

Ранее Дэвид Финчер, создатель фильма «Бойцовский клуб», начал работу над новым триллером, который выйдет на Netflix. Фильм будет снят по роману Алексиса Ноулента «Убийца». Его главный герой — киллер, который переживает кризис. По предварительным данным, эту роль получит актер Майкл Фассбендер. Сценаристом кино станет Эндрю Кевин Уокер, который также писал сценарий для фильма «Семь».

Также Netflix показал тизер-трейлер аниме-сериала по вселенной DOTA. Первый сезон «DOTA: кровь дракона» включит в себя восемь серий, которые появятся на платформе 25 марта.