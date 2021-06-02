Netflix ответил недовольным переводом фильма «Брат»

Перевод фильмов режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», права на которые купил Netflix, возмутил некоторых пользователей Сети. В стриминговом сервисе заверили, что фразы звучат верно.

Российское отделение компании разместило в Twitter пост, которым осадило критиков и пошутило над создавшейся ситуацией.

Фильмы Балабанова уже доступны к просмотру на сайте стримингового сервиса. Некоторые крылатые фразы из культовых «Брата» и «Брата 2» адаптировали, хотя многие выражения остались такими же.

Правки пришлось вносить, чтобы соотнести содержание диалогов с английскими пословицами и поговорками. Углы сгладили и из соображений толерантности.

«Брат» и «Брат 2» оказались первыми старыми российскими лентами, появившимися на Netflix. Сервис обычно выкупает права только на новые проекты.