Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане

Перед этим необходимо заключить сделку с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. На это Netflix потратит 112 миллионов фунтов стерлингов (148 миллионов долларов).

Премьера спектакля была запланирована на март в Нью-Йорке, однако ее пришлось отменить из-за коронавируса. Теперь Netflix хочет записать представление на сцене театра и запустить трансляцию в 2021 году.

Мюзикл написал драматург Джо Дипьетро и клавишник группы Бон Джови Дэвид Брайан. Постановка заканчивается сообщениями о гибели Дианы в автокатастрофе в 1997 году, отметила «Газета.ru».

Ранее принц Гарри и Меган Маркл основали продюсерскую компанию и заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix. Контракт подразумевает создание художественных фильмов, детских программ и постановок, а также участие в эксклюзивных для Netflix документальных программах.