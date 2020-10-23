Netflix анонсировал гибридный мини-сериал «Освободитель»

По словам создателей, сериал сняли на основе романа Алекса Кершоу «Освободитель: История 500-дневного похода одного солдата». В нем рассказывается об офицере армии США Феликсе Спарксе. Он участвует в таких событиях, как вторжение на территорию Италии и освобождение заключенных в концлагере Дахау.

Сценарий был создан Джебом Стюартом, который работал над «Крепким орешком». Режиссером является Гжегож Йонкайтыс. Он отвечал за визуальные эффекты фэнтезийного фильма «Лабиринт фавна».