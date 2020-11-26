Netfliх захотел выкупить фильм «Годзилла против Конга»

Netflix предложил создателям кинокартины 200 миллионов долларов. На показ фильма еще претендует Warner Media, владеющая сервисом HBO Max.

По мнению американских журналистов, премьера «Годзиллы против Конга» пройдет в кинотеатрах, и в это же время фильм выйдет на стриминговых платформах. Однако компания Legendary, профинансировавшая съемки на 75%, не прокомментировала эту информацию.

В Warner Bros подтверждают, что фильм покажут в кинотеатрах в мае 2021 года. Именно так изначально планировали продюсеры, написала «ПолитРоссия».

По сюжету, Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», следящая за жизнью монстров на Земле, отправляет экспедицию на неизведанные территории острова Черепа. Там предстоит раскрыть тайну происхождения титанов. Кроме «Монарха», живут и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ — плохих и хороших. Фильм продолжит линейку «Вселенной монстров», в рамках которой уже вышли «Годзилла», «Конг: Остров Черепа» и «Годзилла 2: Король монстров».

Киностудия Toho сняла первый фильм о монстре-мутанте Годзилле в 1954 году.