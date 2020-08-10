Фанаты восхитились внешностью нестареющей Ротару

В этом году певице Софии Ротару исполнилось 73 года. Но при этом выглядит исполнительница намного моложе. О чем ей тут же поспешили сообщить ее поклонники и подписчики в Instagram.

На опубликованном снимке певица лежит в гамаке вместе с белым псом. Еще одна собака бегает с ней рядом. Яркое платье с разноцветными узорами восхитили многих женщин.

Поклонницы поздравили певицу с днем рождения и искренне восхитились ее внешним видом.

«С днем рождения самую талантливую певицу современности! Невероятной красоты голос и шикарной души человек! Здоровья и радости!» — призвал один.

«С каждым годом все моложе и моложе выглядите!» — поразились многие.

Но больше всех поразила фотография внуком певицы. Многие отметили, что она похожа, если не на старшую сестру, то на маму.«Выглядите как ровесница, а не бабушка!» — призналась она из поклонниц певицы.

«Вот прям юная девчушка», «Что она с собой сделала?», «Как можно не стареть уже 50 лет?», — восхищались поклонники.

Многие женщины написали, что она стала для них предметом подражания. Но не обошлось и без ложки дегтя. Одна из комментаторов заявила, что все это пластические операции.