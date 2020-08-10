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    10 августа 2020, 00:39

    Фанаты восхитились внешностью нестареющей Ротару

    Анатолий Минкин

    В этом году певице Софии Ротару исполнилось 73 года. Но при этом выглядит исполнительница намного моложе. О чем ей тут же поспешили сообщить ее поклонники и подписчики в Instagram.

    На опубликованном снимке певица лежит в гамаке вместе с белым псом. Еще одна собака бегает с ней рядом. Яркое платье с разноцветными узорами восхитили многих женщин.

    Поклонницы поздравили певицу с днем рождения и искренне восхитились ее внешним видом.

    «С днем рождения самую талантливую певицу современности! Невероятной красоты голос и шикарной души человек! Здоровья и радости!» — призвал один.

    «С каждым годом все моложе и моложе выглядите!» — поразились многие.

    Но больше всех поразила фотография внуком певицы. Многие отметили, что она похожа, если не на старшую сестру, то на маму.«Выглядите как ровесница, а не бабушка!» — призналась она из поклонниц певицы.

    «Вот прям юная девчушка», «Что она с собой сделала?», «Как можно не стареть уже 50 лет?», — восхищались поклонники.

    Многие женщины написали, что она стала для них предметом подражания. Но не обошлось и без ложки дегтя. Одна из комментаторов заявила, что все это пластические операции.

    Новости SMI.FM