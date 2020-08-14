Непростой выбор встал перед кинотеатрами из-за «Довода» Нолана

По данным издания, кинотеатрам предложили вместо стандартной платы 50:50 поменять расклад на 55:45 в пользу дистрибьютора. Соотношение прокатной платы предложено пересмотреть во всем мире, включая Европу и Соединенные Штаты.

«У Warner была возможность перенести релиз на 2021 год, но студия решила пойти на риск и поддержать кинотеатры, дав им крупный блокбастер в тот момент, когда он так необходим, не отдавая его в онлайн, как делают многие», — цитирует источник «Русская планета».