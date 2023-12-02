Культура 02 декабря 2023, 05:14 Непослушный платок и «волшебная» сумка. Киноляпы нашли в фильме «Москва слезам не верит» Зрители заметили киноляп с сумкой Катерины из фильма «Москва слезам не верит» Freepik

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Знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году. Картина сразу понравилась зрителям, а через время проект навсегда поселился в сердцах поклонников. До сих пор люди смотрят и пересматривают любимую историю. Однако не все в мелодраме оказалось идеальным. Поклонники нашли несколько ляпов в легендарной комедии. Издание «Аргументы и факты» рассказало об ошибочных эпизодах картины.

Один из ляпов — «магическая» сумка с продуктами, где яства появляются сами по себе. Несостыковки нашли сразу в трех сценах: сначала героиня Катерина покупает еду в магазине, а потом встречает Гошу у своего подъезда. Молодой человек забирает у героини продукты и далее они вместе возвращаются домой.

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В каждой сцене показывают разный набор покупок. В универсаме женщина набирает в тележку соленья и варенья, у подъезда ее сумка превратилась в авоську с картошкой и луком, а в квартире из пакета достали целый новогодний стол: фрукты, овощи, помидоры и даже апельсины.

Еще одним ляпом зрители посчитали платок главной героини на пикнике. Каждую сцену он был завязан по-разному. Сначала в строгий пионерский узел, а потом небрежно висел на шее.

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