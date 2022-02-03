В новой части «Матрицы» есть сцена, в которой поклонники франшизы заметили интересную деталь. В сцене персонаж Киану Ривза Нео сидит в заведении и ест лапшу. На первый взгляд в этом нет ничего необычного, но внимательные пользователи Reddit увидели, что на стене над героем висит снимок молодого Ривза в этом же самом кафе.

Сцену, как выяснилось, снимали в Сан-Франциско, в реальной лапшичной House of Nanking. Фотография же является частью декора самого кафе. Исполнитель главной роли в фильмах про «Матрицу» Киану Ривз очень часто заходит в это заведение на обед и любит лапшу, рассказала дочь хозяина лапшичной Кэти Фенг.

«На этой фотографии изображена я, когда еще училась в средней школе, вместе с Киану Ривзом в очереди в House of Nanking», — рассказала Фенг.

На съемках четвертой части «Матрицы» вся команда проекта была очень мила, а заведению подарили более качественную версию снимка, отметила Фенг. Его повесили вместо старой фотографии.

Среди поклонников House of Nanking есть много людей из съемочной группы, отметила женщина. По этой причине создатели «Матрицы» решили несколько сцен отснять именно в этой лапшичной.

Киану Ривз по просьбе своей партнерши по «Матрице» Керри-Энн Мосс подготовил список из 18 обязательных к просмотру фильмов. Этот список постоянно обновлялся, но тогда в общее число картин актер включил только одну со своим участием. Такой картиной оказался фильм «Неоновый демон» 2016 года.