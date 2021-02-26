Немоляева прокомментировала варианты памятника для установки на Лубянке

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева объяснила, почему установка памятника революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянке является не лучшей идеей, написал сайт RT.

По ее словам, сам монумент выполнен «замечательно». При этом слишком много людей пострадали во время репрессий.

«Слишком много людей связаны именно с его именем — имеет это к нему (Дзержинскому — прим. ред.) прямое отношение или косвенное, это уже другое дело. Поэтому людям делать больно, мне кажется, совершенно нельзя, это неправильно», — подчеркнула Немоляева.

Она добавила, что Александр Невский был героем, «безупречным и настоящим воином». По мнению актрисы, если связывать площадь на Лубянке с военным, историческим прошлым, то памятник Невскому будет уместен.

25 февраля в столице стартовало голосование по выбору монумента, который установят на Лубянской площади.