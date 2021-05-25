Актриса Джейми Чон призналась, что новый сезон сериала «Декстер» будет мрачнее, чем предыдущие. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Оригинальный сериал выходил в эфир 10 лет назад, так что, безусловно, есть перемены в том, как новое шоу снято с точки зрения эстетики. Я действительно думаю, что оно немного мрачнее», — поделилась Чон.

По данным информагентства, новые серии «Декстера» покажут уже этой осенью на телеканале Showtime. Сериал выходил с 2006 по 2013 годы и последняя серия девятого сезона сильно разочаровала поклонников проекта. Отмечается, что над новыми эпизодами работает шоураннер Клайд Филлипс, который снял первые четыре сезона.

В середине мая испанский актер Альваро Морте, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бумажный дом», рассказал, что завершил съемки в последнем сезоне. Актер поблагодарил своих фанатов за преданность и подчеркнул, что будет скучать по образу Профессора, которого он играл в сериале.

Другие звезды «Бумажного дома» Мария Педраса и Хайме Лорэнте расстались после двухлетних отношений.