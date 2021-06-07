«Нельзя превращать театр в бакалейную лавку»: Соседов раскритиковал появление Бузовой на сцене МХАТа

Недавно МХАТ имени Горького анонсировал спектакль о Сталине «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполнит Ольга Бузова. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал РИА ФАН, почему его возмутила эта новость.

Ранее худруком МХАТа была актриса Татьяна Доронина. Теперь же им стал режиссер Эдуард Бояков, для которого, по мнению Соседова, театр — просто источник прибыли.

«И вот Бояков вытворяет все, что хочет. Театр превратился в какую-то коммерческую лавку для зарабатывания денег. Хотя театр МХАТ — на государственных дотациях, у него есть госфинансирование, как и у многих других театров. Нельзя превращать театр в бакалейную лавку! Но этого не понимают вот эти бояковы», — считает журналист.

Также он намекнул, что Бояков получил должность, так как имеет влиятельных знакомых. А звезда «Дома-2» и певица Ольга Бузова, как считает Соседов, не должна появляться на сцене театра, тем более такого серьезного, как МХАТ.

«Может быть, Бузова и сыграет что-то, я не исключаю этого. Но театр — не место для Бузовой», — заключил он.