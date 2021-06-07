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    07 июня 2021, 17:55

    «Нельзя превращать театр в бакалейную лавку»: Соседов раскритиковал появление Бузовой на сцене МХАТа

    Полина Гребенщикова

    Недавно МХАТ имени Горького анонсировал спектакль о Сталине «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполнит Ольга Бузова. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал РИА ФАН, почему его возмутила эта новость.

    «Нельзя превращать театр в бакалейную лавку»: Соседов раскритиковал появление Бузовой на сцене МХАТа

    Ранее худруком МХАТа была актриса Татьяна Доронина. Теперь же им стал режиссер Эдуард Бояков, для которого, по мнению Соседова, театр — просто источник прибыли.

    «И вот Бояков вытворяет все, что хочет. Театр превратился в какую-то коммерческую лавку для зарабатывания денег. Хотя театр МХАТ — на государственных дотациях, у него есть госфинансирование, как и у многих других театров. Нельзя превращать театр в бакалейную лавку! Но этого не понимают вот эти бояковы», — считает журналист.

    Также он намекнул, что Бояков получил должность, так как имеет влиятельных знакомых. А звезда «Дома-2» и певица Ольга Бузова, как считает Соседов, не должна появляться на сцене театра, тем более такого серьезного, как МХАТ.

    «Может быть, Бузова и сыграет что-то, я не исключаю этого. Но театр — не место для Бузовой», — заключил он.