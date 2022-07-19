Поэт Дмитрий Воденников в интервью «360» отметил, что культура отмены началась уже давно — и даже не с Чайковского и Достоевского. Запад давил на своих деятелей. Например, история с Джоан Роулинг и ее трансфобными высказываниями. Вот только нельзя отменить человека, который создал легендарную работу, как и нельзя запретить автора, который творил еще 100 лет назад.

«Началось это все не с Достоевского, не с Чернышевского и не с Чайковского. Началось с западной культуры отмены. Чуть ли не Роулинг пытались отменить, отменяли актеров. Говорили, что 20 лет назад они имели неосторожность пристать к кому-то там в гримерке. Летели репутации, карьеры», — сказал Воденников.

Поэт считает, что «нельзя отменить людей, которые писали до тебя за 100, 150, 170 лет, только потому, что ты недоволен политикой страны».

О невозможности отмены русской культуры говорил даже спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой. По его словам, правительствам недружественных государств не удается оборвать связи с русской культурой и подчинить таким установкам деятелей искусства.