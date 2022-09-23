Некоторые музеи Петергофа закроют для посещений с 25 сентября | 360°

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Некоторые музеи Петергофа закроют для посещений с 25 сентября

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С 25 сентября несколько музеев ГМЗ «Петергоф» закроют для посетителей. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным издания, закроются Китайский дворец, Острова, Императорские яхты, а также Монплезир, Царицын и Ольгин павильоны

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«У вас есть последние дни познакомиться с музеями или навестить их в этом году», — отмечается в сообщении.

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Музеи откроют лишь весной следующего года.

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