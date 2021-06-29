Нейросеть оживила героев советских мультфильмов

В соцсетях завирусились изображения персонажей советских мультфильмов, оживленные с помощью искусственного интеллекта. Среди очеловеченных героев можно увидеть Незнайку, Дядю Степу, Маугли, Почтальона Печкина и других.

Над реалистичными изображениями работал российский айтишник Денис Ширяев. Иллюстрации появились в его Telegram-канале Denis Sexy IT.

За основу Ширяев взял рисунки томского художника Евгения Швенка, известного тем, что перерисовывает персонажей советских мультфильмов, придавая им черты реальных людей.

«Я в выходные наткнулся на его инсту и, применив нейронок и фотошопа, попробовал „оживить“ его портреты», — написал Ширяев.

Лучше всего, по его мнению, получился Карлсон.

Источник фото: Telegram-канал Denis Sexy IT.

IT-разработчик использовал Photoshop для добавления головных уборов. Иногда, чтобы изменить черты лица, он прогонял изображение через еще одну нейросеть. В остальном Ширяев, по его словам, прилагал минимум ручной работы.

«Все сделано роботами», — отметил он.