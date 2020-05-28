Нейромонах Феофан выпустит новый альбом к 25 июля

«Однако времена нынче мрачные, посему хотим вас попросить о поддержке, дабы вернуть свет в бытие наше. Но что ж за диво такое будет, как будет звучать Драм древнерусский?» — написали музыканты.

Они уточнили, что в сборнике будет пару десятков акустических песен. Их звучание будет углублено за счет аккордеона, альт- и бас-балалаек и трех-четырех балалаек прима.

«Получиться должна мелодичность древнерусская с сохранением энергетики Драма!» — заверили артисты.

В свою очередь солист рок-группы «Пилот» Илья Черт признался, что в самоизоляции ежедневно придумывает занятия для дочери.

«Ура! Целый день занят. Айка рисовала утром декорации, помогала делать летучих мышей. Все развешивали по квартире. Позвали на вечер соседских детей. Торт сделали кровавый жуткий. Поставили жуткую музыку — кладбищенскую», — поделился музыкант.