Неизвестный автограф Пушкина обнаружили в Петербурге

В архиве братьев Тургеневых обнаружен ранее неизвестный автограф Александра Пушкина. Литературным открытием поделилась старший научный сотрудник Института русской литературы Наталья Хохлова, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Поэт сделал эту пометку в качестве редактора на рукописи Александра Тургенева. Работа предназначалась для публикации в пятом томе журнала «Современник».

Находка датирована началом 20-х чисел января 1837 года.

«Я продолжаю заниматься ежедневно в Королевской библиотеке разбором рукописей, и, получив позволение от…» — гласит надпись на рукописи.

Теперь специалисты будут выяснять, почему и для чего Пушкин оставил эту заметку.

«Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи [Александра] Тургенева (1784–1845) в его письмах [князю Александру] Голицыну (1773–1844)», — слова Хохловой привели в группе института во «ВКонтакте».

Находка — один из последних автографов Пушкина. Поэт умер в феврале 1837 года. Журнал «Современник» он основал в Санкт-Петербурге в 1836-м.

Исследователи обнаружили письмо в архиве братьев Тургеневых. Предположительно, после смерти Пушкина его вернули Александру Тургеневу. Это классический семейный архив нескольких поколений семьи Тургеневых, в котором находятся отчеты, письма, переписки, записи. В течение 1904–1912 годов документацию передали Академии наук как исторический памятник. Архив включает около пяти тысяч единиц литературных памятников.