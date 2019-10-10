Неизвестный автограф Гоголя нашли в Москве. Фото

В Главном архивном управлении Москвы нашли неизвестный автограф писателя Николая Гоголя. Он оставил подпись в метрической книге своего крестника Николая Хомякова.

О находке сообщил портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя Главархива Ярослава Онопенко. В материале уточняется, что метрические книги до 1917 года велись в двух экземплярах: приходском и консисторском. И в первом подписи Гоголя нет.

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«Интересно, что в приходском экземпляре метрической книги за 1850 год нет не только подписи Гоголя, но даже даты крещения Николая Хомякова. Судя по многочисленным помаркам и зачеркиваниям, этот экземпляр был черновым. Возможно, писатель поставил свою подпись в уже переписанной набело книге, которую и передали в хранилище Московской духовной консистории», — говорится в сообщении.

В графе «Рукоприкладство свидетелей записи по желанию» писатель своей рукой написал: «Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8-го класса Николай Васильевич Гоголь». Подлинность подтвердили с помощью анализа написания букв и росчерка в конце фамилии.

Известно, что Гоголь был близким другом философа Алексея Хомякова и его жены Екатерины — родителей Николая. Крещение состоялось 31 января 1850 года.