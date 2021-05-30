Неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери издали в Париже

Выставка «Маленький принц на планете людей», посвященная творчеству французского писателя, поэта, репортера и авиатора Антуана де Сент-Экзюпери открылась в Париже. На ней представлена ранее не издававшаяся переписка писателя с его музой, художницей Консуэло Сунсин-Сандовал.

Издательский дом «Галлимар» опубликовал 170 писем, сопроводив послания собственными рисунками их авторов, сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов выставки. Именно в этой переписке родился первый набросок книги «Маленький принц».

«Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть», — описал идею своей книги Сент-Экзюпери в письме. Это послание было написано в Буэнос-Айресе осенью 1930 года.

В следующем году писатель женился на Сунсин-Сандовал. Большую часть времени он посвящал литературному творчеству и журналистике.

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