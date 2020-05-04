Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

Никогда ранее не выпускавшаяся песня экс-участников легендарной ливерпульской четверки The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион в Великобритании.

Автором композиции, которая получила название Angel in Disguise («Ангел во плоти»), является один из основателей группы Маккартни, пишет ТАСС со ссылкой на представителей аукционного дома Omega Auctions. Трек был записан совместно с экс-ударником коллектива для 10-й сольной пластинки Старра Time Takes Time (1992).

В результате композиция не вошла в альбом, потому что сам Старр ее забраковал. Долгое время кассета с записью хранилась в коллекции британца Тони Принса, диск-жокея станции «Радио Люксембург». Он и выставил раритетную кассету на торги. Они должны состояться в онлайн-режиме 19 мая. Как отмечается, цена лота может достигнуть 20 тысяч фунтов (это приблизительно 25 тысяч долларов).

На кассете записано две версии Angel in Disguise. На одной из них — вокал только Пола Маккартни, а на другой, более полной — Ринго Старра, в ней сведены вместе все музыкальные инструменты и подпевки.

В январе директор британской пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс рассказал, что, по его мнению, успех The Beatles вряд ли сможет повторить кто-нибудь из современных музыкантов. Все дело в уникальности музыкального стиля ливерпульской четверки.