Неизданные рассказы Терри Пратчетта опубликуют

Книгу опубликуют в сентябре. Эти рассказы Пратчетт написал в молодости, когда работал в газете The bucks free press в 1960-х — начале 1970-х годов.

Сборник выпустят в свет под названием «Путешествующий во времени пещерный человек». Часть этих рассказов уже публиковали в книге «Драконы в рушащемся замке» в 2014 году. И только спустя шесть лет о существовании других ранних работ автора узнали издатели детской литературы Рут Ноулз и Том Роулинсон.

Эти произведения Пратчетта так же наполнены юмором, как и другие книги писателя. Причем шутки понравится детям и взрослым, пообещали редактора.

Терри Пратчетт прославился благодаря серии юмористического фэнтези про Плоский мир. По его произведениям сняты фильмы, созданы видео и настольные игры. Писатель удостоен орденом Британской империи, по решению королевы Елизаветы II посвящен в рыцаря-бакалавра. Пратчетт умер в 2015 году после борьбы с болезнью Альцгеймера в течение нескольких лет.