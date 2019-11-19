Неделя казахстанского кино открылась в Москве. Она посвящена знаковому писателю Республики

Живопись, кино и литература объединились на Неделе казахстанского кино в Москве. Она проходит при поддержке посольства Республики в России. Кинофестиваль посвящен народному писателю Казахстана Абишу Кекильбаеву.

Для того, чтобы зритель лучше почувствовал настроение и понял суть книг Абиша Кекильбаева, организаторы кинофестиваля открыли выставку картин, написанных по его произведениям, в фойе кинотеатра.

Фестиваль открылся премьерой фильма «Шынырау», что в переводе означает «Колодец», снятого по повести Кекильбаева.

«Его личность имеет особое значение для нашего народа. Его имя неразрывно связано с духовным возрождением современного Казахстана. Он внес особый вклад не только в литературное наследие страны, но и остался в памяти как глубокий мыслитель и высокий ориентир духовно-нравственного развития», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов.

В этом году в Казахстане отмечают юбилей Абиша Кекильбаева. Ему бы исполнилось 80 лет. Он был не только писателем, но и общественным деятелем, в том числе, советником президента Республики Казахстан. Многие произведения Кекильбаева переведены на иностранные языки.

На неделе казахстанского кино жители Москвы смогут увидеть восемь разножанровых картин, среди которых «Дорога к матери», «Амре» и «Томирис», уже вызвавший большой ажиотаж.