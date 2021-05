Саманту в продолжении «Секса в большом городе» заменит небинарный персонаж

Летом в Нью-Йорке снимут продолжение сериала «Секс в большом городе» о похождениях четырех незамужних подруг. Саманту, которую играла актриса Ким Кэттролл, заменит небинарный стенд-ап комик Че Диас в исполнении Сары Рамирес, сообщило издание Deadline.

Диас, говоря о себе, будет использовать местоимение «они». Сама актриса также является небинарной личностью. В Instagram она разместила фото сценария.

Источник фото: Instagram

Остальных героинь трогать не стали. На экранах вновь появятся Керри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон).

Сиквел «И просто так…» (And Just Like That…) выйдет на площадке HBO Max. В новом сериале будет 10 эпизодов. По сюжету Керри регулярно общается с Че, участвуя в подкастах комика.

Продюсером выступит бессменный автор и режиссер оригинального сериала Майкл Патрик Кинг.

Саманту решили убрать из нового проекта из-за конфликта, возникшего между актрисами Ким Кэттролл и Сарой Джессикой Паркер. Сара Рамирес известна по сериалу «Анатомия страсти».

Оригинальный «Секс в большом городе» выходил на телеканале HBO в 1998–2004 годах. Всего было снято шесть сезонов, каждая серия длилась по 25-35 минут.