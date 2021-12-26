Продюсер объяснил, почему популярных рэперов не зовут на «голубые огоньки»

Молодые популярные рэп-исполнители не умеют работать с публикой, поэтому их не зовут выступать на «голубые огоньки». Такое мнение в эфире YouTube-канала «Дайте сказать!» выразил продюсер Игорь Матвиенко.

По его словам, популярность новогодних огоньков связана с тем, что россиянам интереснее наблюдать за артистами, которые выступают в них на традиционной основе. Если же на сцену выйдут представители «новой школы», то никакого новогоднего настроения не будет, уверен Матвиенко.

Композитор обвинил рэперов в том, что они не умеют работать с живой публикой. Он привел в пример выступление Дианы Арбениной, которое он ранее посетил, пишет Life.

«Она звучит, как какая-то космическая группа, она держит энергетикой весь зал», — поделился впечатлениями Матвиенко.

Продюсер уличил рэперов в попытках быстро монетизировать творчество, работая в основном на стриминг, а не концерты.

«Я сходил еще на один концерт, не буду говорить кого. Очень популярного артиста, из новой школы, скажем. Так я ушел со второй песни, потому что хитов много, но на концертах это не работает вообще», — негодует Матвиенко.

Композитор заявил, что рэперам нужно еще несколько лет поработать над тем, чтобы держаться на сцене, как опытные коллеги.