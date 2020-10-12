«Сам факт, что Стивен Кинг смотрит сериал, снятый по моей книжке, конечно, не укладывается в голове. Но похвалы, конечно, в первую очередь, относятся к создателям фильма, а не ко мне», — призналась Вагнер.

Она добавила, что за девять лет с ее книгой случилось много удивительных вещей, и экранизация — одна из них. По ее словам, она этого не ожидала, в частности то, что фильм окажется на четвертом месте в рейтинге стриминговой платформы Netflix.