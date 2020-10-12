«Не укладывается в голове». Яна Вагнер — о похвале Кинга сериалу «Эпидемия»
Российская писательница Яна Вагнер обсудила с РИА ФАН сообщение о том, что ее американский коллега Стивен Кинг похвалил сериал «Эпидемия», снятый по ее книге.
«Сам факт, что Стивен Кинг смотрит сериал, снятый по моей книжке, конечно, не укладывается в голове. Но похвалы, конечно, в первую очередь, относятся к создателям фильма, а не ко мне», — призналась Вагнер.
Она добавила, что за девять лет с ее книгой случилось много удивительных вещей, и экранизация — одна из них. По ее словам, она этого не ожидала, в частности то, что фильм окажется на четвертом месте в рейтинге стриминговой платформы Netflix.