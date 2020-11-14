Актер Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Режиссер-постановщик Театра Джигарханяна Сергей Виноградов сказал, что смерть не связана с пандемией коронавируса.

«Насколько я знаю, это случилось сегодня ночью. Знаю, что не связано никак с пандемией. Это какой-то набор болезней, который совпал», — отметил Сергей Виноградов в разговоре с «360».

Сотрудник театра поделился воспоминаниями о наставнике. Он назвал его честным и очень открытым человеком.

«Через его театр прошло огромное количество молодых артистов, которые потом стали звездами российского театра. Когда-то он сам приехал в Москву начинающим артистом и так же начал пробиваться в Москве, доказывая, что он великий артист. А он действительно великий артист. Он помогал двигаться вперед. Он был очень светлый человек. Для всего театра был как отец, учитель и наставник», — сказал собеседник «360».

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последние годы он много болел, последний раз артиста госпитализировали в июне.

Народный артист СССР основал и был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Фильмография актера насчитывает более 300 картин. Джигарханян исполнил роли в лентах «Али-Баба и сорок разбойниках», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Сказки старого волшебника». Артист также озвучил волка в мультфильме «Жил-был пес», ворона Абрахаса в «Маленькой колдунье» и Джона Сильвера в «Острове сокровищ».