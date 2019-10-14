«Не позволят нам»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не выйдет полнометражный фильм «Друзья»

Дженнифер Энистон объяснила, что продюсеры не заинтересованы в съемках полнометражного фильма.

«Наши продюсеры не хотят этого, не позволят нам», — объяснила актриса.

По ее мнению, остальные актеры положительно восприняли бы идею о новых съемках: «Хотели бы мы сделать что-то вместе? Конечно. Это было бы весело».

«Это был последний шанс на анонимность». Топ-10 закулисных секретов культовых «Друзей» Подробнее

Однако знаменитость негативно отнеслась к возможности полного перезапуска комедийного сериала.

«Если решат делать перезапуск шоу, он не будет настолько же хорошим, как оригинал. Так зачем делать это?» — заявила Дженнифер Энистон во время празднования 25-летия «Друзей».

Ранее писатель Сол Аустерлиц рассказал, как создавался сценарий для сериала «Друзья», и от каких первоначальных идей пришлось отказаться создателям шоу. Также он раскрыл Топ-10 закулисных секретов комедийного телешоу.