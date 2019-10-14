  • «Не позволят нам»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не выйдет полнометражный фильм «Друзья»

    14 октября 2019, 15:30

    Анастасия Карпеева

    Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, почему продюсеры не станут снимать полнометражный фильм по комедийному сериалу «Друзья». В проекте Энистон сыграла роль Рейчел Грин. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на NME.

    Дженнифер Энистон объяснила, что продюсеры не заинтересованы в съемках полнометражного фильма.

    «Наши продюсеры не хотят этого, не позволят нам», — объяснила актриса.

    По ее мнению, остальные актеры положительно восприняли бы идею о новых съемках: «Хотели бы мы сделать что-то вместе? Конечно. Это было бы весело».

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    Однако знаменитость негативно отнеслась к возможности полного перезапуска комедийного сериала.

    «Если решат делать перезапуск шоу, он не будет настолько же хорошим, как оригинал. Так зачем делать это?» — заявила Дженнифер Энистон во время празднования 25-летия «Друзей».

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